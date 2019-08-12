"Реал" без Лунина неожиданно уступил команде экс-тренера "Шахтера" Фонсеки: видео

"Реал" не сумел обыграть "Рому" в товарищеском матче, уступив "волкам" в серии послематчевых пенальти (4:5).

Рома – Реал 2:2 (по пенальти – 5:4)

Голы: Перотти, 34, Джеко, 40 – Марсело, 16, Каземиро, 39

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Первым в игре отличился защитник "Реала" Марсело. Футболист открыл счет в поединке, забив мяч на 16-й минуте, а позже отдал голевую передачу Каземиро.

Однако, также он стал единственным, кто не смог реализовать пенальти в послематчевой серии. У римлян отличились Джеко и Перотти.

Стоит отметить, что украинский голкипер Андрей Лунин не был включен в заявку на игру.

Официально новый сезон "Реал" откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять "Сельте". "Рома" в первом туре Серии А 25 августа сыграет с "Дженоа".

Видеообзор матча Рома – Реал