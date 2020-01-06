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"Реал" досрочно вернет украинского вратаря из аренды

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Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин должен вернуться в столицу Испании уже этой зимой.

По информации Marca, боссы "сливочных" уже связались с руководством "Вальядолида" по поводу досрочного возвращения 20-летнего вратаря.

Вы знали, что Андрей Лунин неожиданно может вернуться играть в Украину?

После возвращения Лунина на "Сантьяго Бернабеу" он снова будет отдан в аренду на вторую половину сезона с надеждой все же получить игровую практику. Сам игрок также не хочет оставаться в "Вальядолиде".

Мадридские юристы находятся в поисках юридических деталей и лазеек, которые должны позволить перенаправить Андрея в другой клуб по ходу сезона. Делом займется Федерация футбола Испании.

"Королевский клуб" не хочет повторять ошибок – теперь целью мадридского клуба является регулярная игровая практика для Лунина.

В нынешнем сезоне на счету Лунина лишь один матч за "Вальядолид", который он провел на ранней стадии Кубка Испании против "Толоси". В Ла Лиге стабильно на воротах стоит Жорди Масип и тренер не собирается что-то менять.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
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