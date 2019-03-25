"Реал" готов купить французского вундеркинда за космические деньги: названа сумма

Мадридский "Реал" намерен следующим летом выкупить контракт 20-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе.

Как пишет France Football, "Королевский клуб" готов предложить за него 280 миллионов евро.

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В его трансфере заинтересован и президент "Реала" Флорентино Перес, и главный тренер команды Зинедин Зидан. Сообщается, что "Реал" сделал его своей главной трансферной целью на лето.

Сам Мбаппе никогда не отрицал интереса "Реала", а также намекал на готовность продолжить карьеру в Мадриде.

Интересно, что самая большая сумма, которую потратили клубы на футболиста в истории – 222 миллиона евро. Столько ПСЖ отдал "Барселоне" за Неймара.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, где забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

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