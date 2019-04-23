"Реал" готов продать известного футболиста Бэйла

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Гарет Бэйл
Гарет Бэйл / Фото из открытых источников

Испанский футбольный клуб "Реал" готов расстаться с игроком, за которого впервые заплатили больше ста миллионов евро. Боссы королевского клуба не против летом отпустить 29-летнего Гарета Бэйла.

Причиной такого трансфера называют зарплату игрока – 17 миллионов в год, сообщает издание "Марка". 

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Мадридцы готовы даже пойти на уступки в цене и применить с переходом Бэйла похожую схему, как с Хамесом – сначала отдать в долгосрочную аренду с опцией выкупа.

Специализированное издание "Трансфермаркт" оценивает валлийца в 70 миллионов евро. А главным кандидатом на Бэйла называют "Манчестер Юнайтед", однако англичане пока не делали конкретного предложения.

Как играет Гарет Бэйл: видео голов

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Теги: Деньги Новости Украины Манчестер Юнайтед Новости Спорта Реал Футбол Спорт
Источник: 24 канал
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