"Реал" хочет купить Неймара за космические деньги: названа сумма

Президент "Реала" Флорентино Перес готов заплатить за нападающего ПСЖ Неймара 350 миллионов евро.

Мадридский клуб уже готовит предложение по игроку, утверждает Sport.es.

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Зарплата Неймара в "Реале" составит около 44 млн евро в год. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Перес готов снова покупать "галактикос" после того, как ставка на молодежь в нынешнем сезоне не сыграла. На прошлой неделе "сливочные" были дважды биты "Барселоной", что привело к вылету из Кубка Испании и 12-очковое отставание в чемпионате, а на этой неделе "Реал" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв дома "Аяксу" (1:4).

"Реалу" будет сложно заполучить бывшего игрока "Барселоны", поскольку ПСЖ неоднократно уверял, что не продаст Неймара.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец из-за травм сыграл лишь в 13 матчах чемпионата Франции за ПСЖ, отметившись у них 13 голами и 6 ассистами.

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