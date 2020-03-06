"Реал" хочет сделать Андрея Лунина вторым голкипером в следующем сезоне
Мадридский "Реал" рассматривает 6 голкиперов на позицию второго вратаря команды в следующем сезоне. Конкуренты Лунина на статус второго голкипера – Альфонс Ареола, Диего Альтубе и Лука Зидан.
Преимуществом Андрея Лунина среди других претендентов является то, что нашему вратарю только 21 год.
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Среди конкурентов украинца:
- действующий второй номер Альфонс Ареола;
- голкипер молодежной команды Диего Альтубе;
- Лука Зидан;
- Джанлуиджи Доннарумма, сейчас он игрок "Милана";
- игрок "Челси" Кэпа Аррисабалага.
Журналист Матео Валлехо, близкий к "Реалу", убежден, что именно голкипер сборной Украины является фаворитом у руководства на эту роль. Он считает, что Лунин получит статус второго номера "Реала" и станет дублером Тибо Куртуа.
Смотрите видео об Андрее Лунине:
К слову, "Реал Овьедо" победил "Тенерифе" в матче 30-го тура испанской Сегунды. В составе хозяев весь матч провел украинский голкипер Андрей Лунин. На его счету уже 8 матчей.