"Реал" хочет сделать Андрея Лунина вторым голкипером в следующем сезоне

Мадридский "Реал" рассматривает 6 голкиперов на позицию второго вратаря команды в следующем сезоне. Конкуренты Лунина на статус второго голкипера – Альфонс Ареола, Диего Альтубе и Лука Зидан.

Преимуществом Андрея Лунина среди других претендентов является то, что нашему вратарю только 21 год.

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Среди конкурентов украинца:

действующий второй номер Альфонс Ареола;

голкипер молодежной команды Диего Альтубе;

Лука Зидан;

Джанлуиджи Доннарумма, сейчас он игрок "Милана";

игрок "Челси" Кэпа Аррисабалага.

Журналист Матео Валлехо, близкий к "Реалу", убежден, что именно голкипер сборной Украины является фаворитом у руководства на эту роль. Он считает, что Лунин получит статус второго номера "Реала" и станет дублером Тибо Куртуа.

Смотрите видео об Андрее Лунине:

К слову, "Реал Овьедо" победил "Тенерифе" в матче 30-го тура испанской Сегунды. В составе хозяев весь матч провел украинский голкипер Андрей Лунин. На его счету уже 8 матчей.