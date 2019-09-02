"Реал" и ПСЖ совершили звездный обмен вратарями

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Кейлор Навас
Кейлор Навас / eurosport

Испанский "Реал" и французский ПСЖ обменялись вратарями. В Париж отправился Кейлор Навас, а состав "сливочных" пополнил Альфонс Ареола.

Но стоит отметить, что ПСЖ купил Кейлора Наваса у "Реала". Сумма трансфера не называется, однако она может достичь 15 миллионов евро.

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 Ареола перешел в "Реал" на правах аренды лишь на один сезон. Испанский клуб не имеет право первоочередного выкупа его контракта после окончания срока аренды.

Стоит добавить, что 1 сентября ПСЖ арендовал еще одного вратаря – испанца Серхио Рико из "Севильи".

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Теги: Трансферы Спорт Футбол Реал ПСЖ
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