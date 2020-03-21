"Реал" намерен попрощаться со звездным футболистом из-за нарушения правил карантина
Молодой сербский футболист Лука Йович продолжает находиться в центре внимания в связи с нарушением карантина.
По информации Daily Star, руководство "сливочных" недовольно поведением сербского футболиста, который прервал двухнедельный карантин в Испании и вылетел на родину, чтобы поздравить подругу с днем рождения.
Дивитья также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Спортсмен попытался оправдать свое игнорирование нынешних условиях карантина:
Я нарушил изоляцию, потому что я не знал о правилах. И это моя вина. Но в Испании, Италии и в странах, за которыми мы наблюдаем через интернет, любой, кто находится на карантине, может выходить и выбрасывать мусор раз в день, ходить в аптеку или магазин. Поэтому я подумал, что в Сербии применяются те же правила. Думаю, что важно объяснять подобные вещи доходчиво, особенно людям, которые приезжают из-за рубежа.
- В этом сезоне на счету Йовича 24 матча во всех турнирах, два забитых гола и две результативные передачи.
- Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта.
- Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы приобрести еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.
Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.