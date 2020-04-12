"Реал" нарушит карантин
Мадридский "Реал" планирует вскоре возобновить тренировки несмотря на то, что в Испании введено чрезвычайное положение. "Королевский клуб" рассматривает возможность возвращения к тренировочным занятиям на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
В "Реале" считают, что команда готова возобновить тренировки. Теперь клубу осталось определиться с датой, сообщает Marca.
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Главный врач "Реала" Нико Михич уже составил протокол безопасности для игроков на случай возвращения к занятиям.
Королевский клуб первым в Ла Лиге ушел на карантин 12 марта.
Испания – вторая страна мира по количеству случаев COVID-19. Там подтверждено 166 019 случаев.
Сейчас чемпионат Испании по футболу приостановлен бессрочно.
В то же время некоторые клубы Европы возвращаются к тренировкам. В частности, речь идет о немецких клубах, которые уже в апреле возобновили тренировочные сессии.
Едва ли не первыми это сделали "Вольфсбург" и "Бавария".
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