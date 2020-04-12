24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

"Реал" нарушит карантин

- Читати новину українською
"Реал" / facebook.com/RealMadrid

Мадридский "Реал" планирует вскоре возобновить тренировки несмотря на то, что в Испании введено чрезвычайное положение. "Королевский клуб" рассматривает возможность возвращения к тренировочным занятиям на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В "Реале" считают, что команда готова возобновить тренировки. Теперь клубу осталось определиться с датой, сообщает Marca.

Читайте также Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса

Главный врач "Реала" Нико Михич уже составил протокол безопасности для игроков на случай возвращения к занятиям.

Королевский клуб первым в Ла Лиге ушел на карантин 12 марта.

Испания – вторая страна мира по количеству случаев COVID-19. Там подтверждено 166 019 случаев.

Сейчас чемпионат Испании по футболу приостановлен бессрочно.

В то же время некоторые клубы Европы возвращаются к тренировкам. В частности, речь идет о немецких клубах, которые уже в апреле возобновили тренировочные сессии.

Едва ли не первыми это сделали "Вольфсбург" и "Бавария".

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Реал
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:32 Усика предостерегли от неудачи в новом весе: он может остановиться на Чисоре
Бокс 2941
сегодня , 12:28 Об Украине молчат: звездный тренер заметил изменения в российской пропаганде
Футбол 2331
сегодня , 11:02 Что нельзя делать на Вербное воскресенье: приметы и запреты
Традиції 58002
сегодня , 14:43 Жена умершего 25-летнего хоккеиста "Эдмонтона" опубликовала фото с покойным мужем
Хокей 6190
сегодня , 11:01 Лига чемпионов: в УЕФА приняли неожиданное решение о дате завершения турнира
Футбол 5858
сегодня , 09:13 Чернобыльская зона пылает уже девятый день: последние новости и видео
Новини України 57194
сегодня , 15:44 У тебя будет коронавирус – ты по жизни больной: Морозюк и Алиев поговорили в прямом эфире
Футбол 1637
сегодня , 19:50 Скандального настоятеля лавры Павла госпитализировали: он не на искусственной вентиляции легких
Новини України 34272
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:50 Самая красивая футболистка мира показала тренировки с гирей на 9 месяце беременности: видео
Юрій Семенюк
сегодня 14:43 Жена умершего 25-летнего хоккеиста "Эдмонтона" опубликовала фото с покойным мужем
Юрій Семенюк
сегодня 12:01 Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео
Михайло Гема
11 апреля 18:08 "Карпаты" могут получить половину годового бюджета благодаря продаже игрока,что за них не играет
Ігор Саджениця
11 апреля 14:14 В стране считают деревенщиной украинцев за то, что мы разговариваем на украинском, – Худжамов
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей