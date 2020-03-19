"Реал" не будет возвращать украинца Лунина из аренды

Мадридский "Реал" не рассчитывает на талантливого украинского вратаря Андрея Лунина в следующем сезоне. Похоже украинца ожидает очередная аренда.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

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В Мадриде довольны выступлениями основного и резервного вратарей – Тибо Куртуа и Альфонса Ареолы, который играет за "Реал" на правах аренды с ПСЖ. Ожидается, что договор с французом будет продолен и на следующий сезон.

Недавно тренерский штаб рассматривал кандидатуру Андрея Лунина, как второго вратаря команды. Главным преимуществом украинца, как считало руководство является то, что ему всего лишь 21 год.

Добавим, что команда украинца "Овьедо" победила "Эстремадуру" 2:1, Лунин сыграл в стартовом составе и помог своей команде выбраться из зоны вылета.

Из-за пандемии коронавируса в испанском футбольном клубе "Овьедо" ввели режим внутренней изоляции. Футболисты в домашних условиях поддерживают физическую форму. Спортсменов обеспечили для этого всем необходимым инвентарем.

"Овьедо" занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги 2, в активе которых 35 набранных пунктов.

В конце августа 2018 года Лунин перешел на условиях годовалого аренды в команду "Леганес".

В августе 2019 года Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолида". В этой команде так и не дебютировал в чемпионате, приняв участие лишь в двух кубковых матчах.

В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Реал Овьедо", который выступает в испанской Сегунде. Термин аренды рассчитан до 30 июня 2020 года.

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