"Реал" неожиданно сыграл вничью с "Сельтой", пропустив гол от россиянина Смолова: видео

В матче чемпионата Испании "Реал" на своем поле принимал "Сельту". Гости отличились первыми, а в конце встречи спасли ничью в матче.

Реал – Сельта 2:2

Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (пен) - Смолов, 7, Мина, 86

"Реал" неожиданно пропустил уже на 7-й минуте, когда Аспас отдал пас в разрез на Смолова. Нападающий удачно воспользовался моментом, пробив мимо голкипера.

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"Реал" на это ответил ударами Каземиро и Бейла, но мимо рамки ворот. А "Сельта" могла забивать еще один гол в первом тайме. Но Куртуа спас после удара головой Айду.

И во втором тайме хозяевам удалось отличиться дважды. Сначала Кроос в касание замкнул прострел от Марсело от линии поля. А потом Бланко в собственной штрафной сбил Азара. При этом голкипер сфолил против соперника, когда мяч уже покидал пределы поля. Удар с отметки четко реализовал Рамос.

И удержать победный счет "Реал" не сумел. За пять минут до конца основного времени защитники "сливочных" пропустили очередной пас в разрез – на этот раз Суарес отдал, а Мина реализовал момент.

Смотрите видеообзор матча Реал – Сельта

Эта ничья помогла "Сельте" покинуть зону вылета. А "Реал", хоть и остался на первом месте, подпустил к себе "Барселону" – между командами лишь одно очко разницы.