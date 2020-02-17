"Реал" неожиданно сыграл вничью с "Сельтой", пропустив гол от россиянина Смолова: видео
В матче чемпионата Испании "Реал" на своем поле принимал "Сельту". Гости отличились первыми, а в конце встречи спасли ничью в матче.
Реал – Сельта 2:2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (пен) - Смолов, 7, Мина, 86
"Реал" неожиданно пропустил уже на 7-й минуте, когда Аспас отдал пас в разрез на Смолова. Нападающий удачно воспользовался моментом, пробив мимо голкипера.
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"Реал" на это ответил ударами Каземиро и Бейла, но мимо рамки ворот. А "Сельта" могла забивать еще один гол в первом тайме. Но Куртуа спас после удара головой Айду.
И во втором тайме хозяевам удалось отличиться дважды. Сначала Кроос в касание замкнул прострел от Марсело от линии поля. А потом Бланко в собственной штрафной сбил Азара. При этом голкипер сфолил против соперника, когда мяч уже покидал пределы поля. Удар с отметки четко реализовал Рамос.
И удержать победный счет "Реал" не сумел. За пять минут до конца основного времени защитники "сливочных" пропустили очередной пас в разрез – на этот раз Суарес отдал, а Мина реализовал момент.
Смотрите видеообзор матча Реал – Сельта
Эта ничья помогла "Сельте" покинуть зону вылета. А "Реал", хоть и остался на первом месте, подпустил к себе "Барселону" – между командами лишь одно очко разницы.
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