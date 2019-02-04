"Реал" одержал четвертую подряд победу в Чемпионате Испании: видео голов в игре с "Алавесом"

Мадридская команда максимально воспользовалась потерей очков "Барселоной", "Атлетико" и "Севильей". Уже в двадцать втором туре Примеры "Реал" эффектно разобрался с "Алавесом".

Сначала хозяева радовались минимальной победе – на тридцатой минуте образцовую комбинацию завершил Бензема.

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Впрочем, в конце встречи, когда соперник максимально раскрылся, не отказали себе в удовольствии забить еще. На восьмидесятой минуте Жуниор Винисиус разогнал контратаку "Реала", сам ее и завершил.

А уже в добавленные арбитром минуты Мариано смачным ударом головой поставил в матче разгромную точку – три-ноль.

В результате игры "Реал" до двух очков сократил отставание от второго в таблице "Атлетико", лидеру "Барселоне" мадридская команда уступает восемью очками.

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