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"Реал" одержал пятую подряд победу в чемпионате Испании, разгромив "Осасуну"

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"Реал" разбил "Осасуну" / Real Madrid

"Реал" не собирается уступать место на вершине турнирной таблицы. Так, в 23-м туре Ла Лиги мадридцы в гостях разбили "Осасуну".

Хотя хозяева усилиями Гарсии открыли счет, однако в течение пяти минут Иско и Рамос отправили сливочных на перерыв в статусе победителя.

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Во втором тайме это подтвердили результативные удары Лакаса Васкеса и Луки Йовича, который впервые отличился в составе "Реала".

В итоге эта победа для мадридцев стала пятой подряд в чемпионате. И они единолично возглавляют турнирную таблицу – в их активе 52 очка.

Результат матча – 4:1 в пользу "Реала".

Видео: "Реал" разбил "Осасуну"

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Ла Лига Новости Спорта Реал Футбол Спорт
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