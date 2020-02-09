"Реал" одержал пятую подряд победу в чемпионате Испании, разгромив "Осасуну"
"Реал" не собирается уступать место на вершине турнирной таблицы. Так, в 23-м туре Ла Лиги мадридцы в гостях разбили "Осасуну".
Хотя хозяева усилиями Гарсии открыли счет, однако в течение пяти минут Иско и Рамос отправили сливочных на перерыв в статусе победителя.
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Во втором тайме это подтвердили результативные удары Лакаса Васкеса и Луки Йовича, который впервые отличился в составе "Реала".
В итоге эта победа для мадридцев стала пятой подряд в чемпионате. И они единолично возглавляют турнирную таблицу – в их активе 52 очка.
Результат матча – 4:1 в пользу "Реала".
Видео: "Реал" разбил "Осасуну"
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