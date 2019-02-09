"Реал" одолел "Атлетико" в мадридском дерби и приблизился к "Барселоне"

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Атлетико – Реал результат и обзор
Атлетико – Реал результат и обзор / Ла Лига

"Атлетико" проиграл "Реалу" в домашнем мадридском дерби в рамках 23 тура чемпионата Испании.

Атлетико – Реал 1:3
Голы: Гризманн, 25 – Каземиро, 16, Рамос, 42 (пен), Бейл, 74
Удаление: Партей, 80

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Забитыми голами в составе "сливочных" отметились Каземиро (16 минута), Серхио Рамос (42, с пенальти) и Гарет Бейл (74). Единственное, на что хватило хозяев, так это мяч в исполнении Антуана Гризманна (25).

Интересно, что гол капитана "Реала" Рамоса с 11-метровой отметки получился противоречивым. Арбитр назначил пенальти с помощью системы VAR, при этом видеоповторы четко не показали, был ли фол защитника "Атлетико" Хосе Хименеса на Винисиусе Жуниоре в штрафной или за ее пределами.

"Реал" одерживает 5 победу подряд в Ла Лиге и обходит "Атлетико" на 1 балл. До "Барселоны" теперь всего минус 5, но у каталонцев выездная игра с "Атлетиком" в запасе.

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Теги: Футбол Атлетико Реал Спорт
Источник: 24 Канал
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