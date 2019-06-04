"Реал" официально купил звездного нападающего

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Лука Йович
Лука Йович / twitter.com/SuperSportTV

Мадридский "Реал" официально оформил очередной трансфер. Испанский клуб усилился сербским нападающим Лукой Йовичем.

Йович, которого немецкий "Айнтрахт" выкупил только весной в "Бенфики", подписал контракт с испанцами до 2025 года.

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Пока не известно, сколько "Реал" заплатил за Йовича. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 55 млн евро.

В прошлом сезоне за "орлов" сербский нападающий сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее "Реал" уже объявил о подписании защитника "Порту" Эдера Милитао. Он также подписал контракт до 2025 года.

В ближайшее время ожидается, что "Реал" купит звезду "Челси" бельгийца Эдена Азара.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Реал
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