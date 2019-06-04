"Реал" официально купил звездного нападающего

Мадридский "Реал" официально оформил очередной трансфер. Испанский клуб усилился сербским нападающим Лукой Йовичем.

Йович, которого немецкий "Айнтрахт" выкупил только весной в "Бенфики", подписал контракт с испанцами до 2025 года.

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Пока не известно, сколько "Реал" заплатил за Йовича. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 55 млн евро.

Vielen Dank für deinen Einsatz, Tormaschine! Alles Gude und viel Erfolg in Madrid! pic.twitter.com/6wWSMeAGZZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 июня 2019 г.

В прошлом сезоне за "орлов" сербский нападающий сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее "Реал" уже объявил о подписании защитника "Порту" Эдера Милитао. Он также подписал контракт до 2025 года.

В ближайшее время ожидается, что "Реал" купит звезду "Челси" бельгийца Эдена Азара.