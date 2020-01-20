"Реал" официально подписал 18-летнего вундеркинда "Фламенго" за 30 миллионов евро

Мадридский "Реал" объявил о подписании первого зимнего новичка.

На своем официальном сайте "королевский" клуб объявил о подписании 18-летнего полузащитника "Фламенго" Рейньера Жезуса.

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Футболимт присоединится к новому клубу после матчей за сборную Бразилии U-23 на предолимпийском турнире в Колумбии. После переезда в столицу Испании Рейньер сначала будет выступать за "Реал Кастилью" в Сегунде Б.

Отмечается, что трудовой договор сторон рассчитан до 2026 года. По информации Transfermarkt, трансфер бразильца обойдется "Реалу" в 30 миллионов евро.

Напомним, Рейньер обратил на себя внимание яркой игрой в дебютном сезоне на взрослом уровне – в прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии юный талант сыграл за "Фламенго" 14 матчей, в которых забил 6 голов.