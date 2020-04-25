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"Реал" определился с будущим Лунина на фоне пандемии коронавируса

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Овьедо"

Вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", входит в дальнейшие планы Зинедина Зидана.

Арендное соглашение украинского вратаря Андрея Лунина рассчитано до 30 июня, но "Реал" планирует оставить вратаря в команде второго дивизиона (Сегунде) до фактического конца сезона, сообщает COPE.

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Таким образом, мадридский клуб намерен помочь "Овьедо" завершить сезон без кадровых проблем.

Также источник подтверждает информацию, что "Реал" рассматривает возвращение Лунина в качестве второго вратаря на следующий сезон из-за вероятного ухода Альфонсо Арреолы.

Представители "Реала" остались довольны выступлениями украинца в "Овьедо".

  • 21-летний Лунин начал сезон в "Вальядолиде", но провел за клуб лишь два матча.
  • В январе он перешел в "Овьедо", в составе которого сыграл девять матчей и пропустил 10 голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
  • Чемпионат Испании прекращен из-за пандемии коронавируса. Местная Ла Лига рассматривает даты 28 мая, 6 июня и 28 июня для восстановления матчей. 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Андрей Лунин Реал
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