"Реал" отдал Лунина в аренду в "Вальядолид"
Украинский вратарь Андрей Лунин этот сезон снова проведет в аренде. Игрок, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", будет выступать за другой испанский клуб – "Вальядолид"
Арендное соглашение – на один сезон. Как игрок "Вальядолида" Лунин будет представлен в среду, 14 августа.
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Стоит напомнить, что прошлый сезон Андрей Лунин тоже провел в аренде. Он выступал за "Леганес", однако сыграл лишь в семи матчах.
"Вальядолид" в прошлом сезоне занял 16-е место в чемпионате Испании. За место в основном составе "Вальядолида" 20-летний Лунин будет бороться с двумя вратарями – 30-летним воспитанником "Барселоны" Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро.
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