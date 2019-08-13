"Реал" отдал Лунина в аренду в "Вальядолид"

12 Читати новину українською
"Реал" отдал Лунина в аренду в "Вальядолид"

Украинский вратарь Андрей Лунин этот сезон снова проведет в аренде. Игрок, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", будет выступать за другой испанский клуб – "Вальядолид"

Арендное соглашение – на один сезон. Как игрок "Вальядолида" Лунин будет представлен в среду, 14 августа.

Читайте также: Топ-трансферы лета 2019

Стоит напомнить, что прошлый сезон Андрей Лунин тоже провел в аренде. Он выступал за "Леганес", однако сыграл лишь в семи матчах.

"Вальядолид" в прошлом сезоне занял 16-е место в чемпионате Испании. За место в основном составе "Вальядолида" 20-летний Лунин будет бороться с двумя вратарями – 30-летним воспитанником "Барселоны" Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро.

blog_ava
Как приготовить домашнее мороженое: разнообразные рецепты с фото и видео
сегодня
1696
Теги: Андрей Лунин Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига чемпионов: результаты матчей 13 августа
сегодня 22:47 Лига чемпионов: результаты матчей 13 августа
770
Трансферы команд УПЛ: онлайн
сегодня 14:35 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4145
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
сегодня 12:55 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4530
Да не бухает он: Милевский неожиданно вступился за скандального футболиста
сегодня 19:34 Да не бухает он: Милевский неожиданно вступился за скандального футболиста
87
Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео
12 августа 21:57 Двукратный чемпион мира исполнил на льду смертельно опасный трюк: видео
386
Новости
Больше новостей
Залиште відгук