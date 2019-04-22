"Реал" получит 1,6 миллиарда евро от adidas

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"Реал" получит 1,6 миллиарда евро от adidas

В 2020 году у мадридского "Реала" заканчивается соглашение с Adidas. Новый контракт c фирмой принесет "сливкам" 1,6 миллиарда евро.

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"Реал" и Adidas подпишут контракт на 12 лет, сообщает Marca. За каждый год мадридцы будут получать как минимум 120 миллионов евро. Также "Реал" получит 9 миллионов евро, чтобы обновить форму своих команд. Речь идет как о футбольной, так и баскетбольной. Так что "Реал" станет самым дорогим партнером немецкой компании, которая одевает также "Баварию", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В новом соглашении будет предусмотрено, что "Реал" будет получать процент от продажи продукции с символикой клуба.

В то же время Adidas получит право разместить один из крупнейших фирменных магазинов на обновленном стадиона "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

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Теги: Спорт Футбол Реал
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