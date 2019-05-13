"Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад": видео

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Гол Диаса не помог "Реалу" победить в этом матче
Гол Диаса не помог "Реалу" победить в этом матче / twitter Real Madrid C.F.

Мадридский "Реал" на выезде уступил "Реал Сосьедад". "Сливочные" первыми забили в этом матче, но впоследствии пропустили трижды.

Реал Сосьедад – Реал 3:1
Голы: Мерино, 26 Сальдуа, 57, Барренечеа, 67 – Диас, 6
Удаление: Вальехо, 39 (Реал)
Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе, 40 (Реал Сосьедад)

Матч на "Аноэта" для мадридской команды начался довольно хорошо. Уже на шестой минуте встречи команда вышла вперед благодаря голу Диаса, который разобрался с соперником в штрафной и пробил с острого угла.

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И еще до перерыва хозяева сумели сравнять счет – Виллиан Жозе отдал пас пяткой на Мерино и футболист без проблем пробил мимо Куртуа.

Проблемы для "Реала" продолжились, когда красную карточку получил Вальехо за игру рукой в ​​своей штрафной, когда мяч уже летел в ворота. Удаление и пенальти. Однако голкипер справился с ударом Виллиана Жозе.

Но именно ошибка Куртуа стала причиной второго гола. Вратарь поскользнулся на выходе, когда Сальдуа головой пробил ему в противоход под дальнюю штангу.

Третий гол в ворота "сливочных" забил Барренечеа, удачно сыграв на добивании. Мяч перед тем попал в штангу и отлетел к нему.

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Счет в матче мог быть и разгромным, но однажды перекладина спасла "Реал" от пропущенного гола.

Это поражение стало одиннадцатым для "Реала" в чемпионате Испании. За сезон "Реал" проиграл в 17-и матчах. Команда заканчивает чемпионат на третьем месте.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Реал
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