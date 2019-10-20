"Реал" потерпел неожиданное поражение от "Мальорки": видео

Мадридский "Реал" уступил на выезде "Мальорке". Это поражение стоило команде Зидана первого места в чемпионате.

Мальорка — Реал 1:0

Гол: Лаго, 7

Удаление: Одриосола, 74

Единственный гол в матче был забит уже в начале встречи. Точным ударом в дальний угол ворот отметился Лаго. Он позже забьет еще раз, но гол отменят из-за офсайда.

К слову: Футболисты устроили во время матча стоящий протест, соперник за то время забил дважды: видео

"Реал" имел возможность сравнять счет, но на помощь хозяевам поля пришла перекладина.

В конце встречи "Реал" остался в меньшинстве. Одриосола грубо сыграл против соперника, за что получил желтую карточку, которая была второй для него в этом матче.

Видеообзор матча Мальорка – Реал

"Реал" проигрывает команде, которая только в этом сезоне вернулась в элиту испанского футбола. И пропускает на первое место "Барселону", которая свой матч против "Эйбара" выиграла.