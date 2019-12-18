"Реал" прибыл на матч против "Барселоны" в сопровождении полиции и на автобусах без логотипа
"Эль классико" между "Барселоной" и "Реалом" состоится в столице Каталонии на фоне массовых протестов в городе 18 декабря.
Поэтому для безопасности игроков, клубные автобусы из аэропорта сопровождало сразу 12 экипажей полиции, пишет Marca.
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Сам "Реал" отправился в отель "Олимпия" на автобусах, где не было клубного логотипа. Зато на одном автобусе написано "Страх – это враг", а на втором "Да пребудет с тобой сила".
При этом команда остановилась в гостинице "София", которая только в 600 метрах от стадиона "Камп Ноу", где и состоится игра.
Напомним, матч "Барселона" – "Реал" состоится в среду, 18 декабря. Начало матча в 21:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.
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