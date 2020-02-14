"Реал" придумал план для осуществления самого громкого трансфера в истории футбола

Английские клубы заинтересованы в приобретении полузащитника мадридского "Реала" Иско.

"Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити" уже длительное время рассматривают возможность покупки 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно, сообщает El Desmarque.

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По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Самый дорогой футболист планеты, которого Transfermarkt оценивает в 200 миллионов евро, является приоритетной целью главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана, и мадридцы будут делать все возможное для приобретения Мбаппе.

"Сливочные" надеются, что француз захочет покинуть стан парижан и не будет продлевать контракт с ПСЖ, который рассчитан до лета 2022 года. Таким образом, летом 2021 года Мбаппе можно будет купить за 100 млн евро.

Чтобы не потерять 21-летнего игрока ПСЖ готов предложить футболисту новый контракт с зарплатой 50 млн евро в год. Сейчас годовой заработок Килиана в клубе составляет 15 млн евро.