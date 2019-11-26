Реал – ПСЖ: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Реал – ПСЖ: где смотреть

26 ноября мадридский "Реал" на собственном поле примет ПСЖ в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Украине матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них в прямом эфире и покажут матч "Реал" – ПСЖ. Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Реал" – ПСЖ можно на сайте Oll.tv. Но напомним, что доступ к трансляции требует регистрации и платный. Так, доступ к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) составляет 109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят оба канала "Футбол" и Setanta.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Напомним, матч "Реал" – ПСЖ состоится во вторник, 26 ноября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов ПСЖ Реал
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