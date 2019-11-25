Реал – ПСЖ прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

26 ноября состоится один из центральных матчей 5 тура Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" встретится с французским ПСЖ. Испанцы попытаются отомстить парижанам за разгромное поражение в первом туре.

Реал – ПСЖ: прогноз

18 сентября французы камня на камне не оставили от титулованных гостей из Испании, победив 3:0. Очевидно, что эго "сливочных" не позволит им забыть горькое поражение.

Для ПСЖ матч не имеет никакого турнирного значения. Парижане уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому над ними не будет висеть груз ответственности. Возможно, этот фактор еще больше "развяжет" ноги чемпионам Франции.

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом поединка являются хозяева "Сантьяго Бернабеу". Победу подопечных Зинедина Зидана букмекеры оценивают коэффициентом 2,31. Зато на победу французского клуба коэффициент 2,92.

Ничью в поединке Лиги чемпионов между клубами специалисты оценили коэффициентом 3,60. Коэффициент на то, что в поединке голами отметятся не две команды – 2,63.

Прогноз Pari Match

В этом розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ до сих пор не пропустил ни одного гола. Коэффициент на то, что подопечные Томаса Тухеля снова победят и не пропустят – 5,60. Впрочем, эксперты уверены, что "сливочные" смогут огорчить гостей: коэффициент на гол "Реала" – 1,18.

Также эксперты оценили шансы команды одержать победу с большим счетом. Если "Реал" победит и ТВ 2.5 – коэффициент 3,15. Если же идентичного результата удастся достичь ПСЖ – коэффициент 3,80.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet болельщикам предлагают угадать, какой футболист сможет забить гол в матче. Больше всего шансов, по мнению экспертов, у Карима Бензема. Его гол в ворота ПСЖ оценен коэффициентом 2,35.

В лагере ПСЖ специалисты выделяют Килиана Мбаппе. Гол 20-летнего футболиста в ворота "Реала" эксперты оценили коэффициентом 2,64.

Поединок 5 тура Лиги чемпионов "Реал" – ПСЖ состоится во вторник, 26 ноября. Начало игры в Мадриде в 22:00.