"Реал" расторгнет арендное соглашение Лунина и отправит украинца в команду Сегунды

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / realmadrid.com

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин заблаговременно может покинуть команду, где он выступает на правах аренды. Украинец хочет покинуть нынешний клуб, если продолжит оставаться без игровой практики.

Об этом сообщает издание Don Balon. По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес ищет варианты решения проблемы с недостаточным игровым временем вратаря.

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По информации издания, если Лунин продолжит оставаться без игрового времени, "Реал" хочет договориться с "Вальядолидом" о прекращении аренды игрока.

Don Balon сообщает, что "сливочные" его переведут в первую команду или он отправится в аренду в клуб второго испанского дивизиона (Сегунды) для получения практики.

Украинец еще не дебютировал за "Вальядолид", куда летом перешел на правах аренды. Андрей провел в запасе 7 матчей.

Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе", где тоже был запасным вратарем. Поэтому сыграл только в 7 матчах за команду.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
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