"Реал" вылетел из Кубка Испании, пропустив четыре гола: видео провала

Мадридский "Реал" вылетел из Кубка Испании. Команда дома уступила "Сосьедаду", пропустив четыре гола.

Реал – Сосьедад 3:4

Голы: Марселу, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 – Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

Удаление: Горосабель, 90+5 (Сосьедад)

Начало поражения "Реала" заложил Мартин Эдегор. Контракт норвежского футболиста принадлежит "Реалу", а за "Сосьедад" он выступает на правах аренды. Поэтому после забитого гола футболист не праздновал.

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Еще больше проблем у "Реала" возникло, когда с разницей в две минуты Исак оформил дубль. Правда за три минуты Марселу сократил отставание, но на 69-й минуте Мерино после паса Исака снова сделал разницу в три гола.

Все, на что смог "Реал" в этом матче – до минимума сократить отставание. Однако сделал это он уже в компенсированное арбитром время – Начо забил на 90+3 минуте. Еще перед тем отличился Родриго.

Для "Реала" это первое поражение на домашнем поле в этом сезоне. А перед тем команда не проигрывала вообще 21-матч (15 побед и шесть ничьих).

Также стоит отметить, что четыре раза в этом матче арбитр пользовался услугами VAR. Дважды голы не были зачислены (Исака на 49-й минуте и Винисиуса на 79-й минуте). Голы Родриго и Начо тоже пересматривали, и их решили засчитать.

Видеообзор матча Реал – Сосьедад

В параллельном матче "Барселона" тоже уступила – "Атлетику". Поэтому в полуфинале Кубка Испании сыграют "Сосьедад", "Атлетик", "Гранада" и "Мирандес".