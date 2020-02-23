"Реал" сенсационно проиграл "Леванте" и опустился на второе место: видео

Мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании отправился в гости к "Леванте" в Валенсию. И неожиданно потерпел минимальное поражение.

Леванте – Реал 1:0

Гол: Моралес, 79

Весь матч на "Эстадио Сьютат де Валенсия" прошел под натиском гостей. "Реал", в состав которого вернулся Эден Азар, доминировал на поле, и только в первом тайме упустил столько возможностей, что счет на табло мог быть разгромным. Но пробить Айтора "сливочным" так и не удалось. Хотя и сам голкипер "Леванте" всегда действовал надежно. Однако пять сейвов за первые 45 минут он все же осуществил. Куртуа в противоположных ворот почти не беспокоили (ни одного удара в створ).

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Игра во втором тайме несколько изменилась. "Реал" продолжает владел инициативой (а также 67% времени мячом), но на этот раз и у их ворот стали возникать голевые моменты. Именно один из них и принес победу "Леванте", Моралес получил пас на ход на левом фланге. И полузащитник решил неожиданно пробить. Наиболее неожиданным этот удар стал для Куртуа, когда мяч залетел в ближний верхний угол ворот, к чему голкипер не был готов.

Видеообзор матча Леванте – Реал

"Реал" проигрывает и опускается на второе место. На первое место поднимается "Барселона", которая перед тем разгромила "Эйбар" благодаря покеру Месси. За "сине-гранатовых" дебютировал Брейтуэйт, которого купили у "Леганеса". Сам нападающий в этом матче не отметился забитым голом, а на представлении неприятно удивил.

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"Реал" будет иметь возможность вернуться на первое место в чемпионате уже в воскресенье, 1 марта. Тогда в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоится "эль-классико", в котором "галактикос" будут принимать "Барселону".