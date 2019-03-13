"Реал" спутал карты всем топ-клубам Европы, виной всему Зидан

Мадридский "Реал" снова наделал шума с назначением нового главного тренера. Если летом 2018-го "сливочные" были в эпицентре скандала из-за преждевременного объявления Юлена Лопетеги своим будущим тренером, то теперь "королевский клуб" вставил палки в колеса европейским грандам.

Летом 2018-го Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за несколько дней до старта чемпионата мира в России. Испанской федерации не понравились действия Лопетеги, а президент "Реала" Флорентино Перес был полностью уничтожен представителями СМИ. К слову, испанские футболисты провалили ЧМ-2018, проиграв в 1/8 финала России.

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Но судьба быстро отдала наглому Флорентино Пересу "должок". Уже 29 октября Лопетеги ушел в отставку из-за ужасных результатов. 28 октября "Реал" проиграл "Барселоне" 5:1. Спасать "Реал" позвали Сантьяго Солари. Аргентинец вывел мадридцев из крутого пике, но за одну неделю сумел поставить крест на своих амбициях. "Реал" дважды за неделю проиграл "Барселоне" в Кубке Испании и чемпионате и сенсационно уступил "Аяксу" в Лиге чемпионов. Перес, недолго думая, указал Солари на дверь.

И вот в понедельник, 11 марта, "Реал" объявил о возвращении Зидана, который покинул клуб по окончании прошлого сезона. Француз за два с половиной сезона сумел трижды выиграть с "Реалом" Лигу чемпионов, чем вписал свою фамилию в историю клуба. Зизу согласился возглавить клуб при нескольких условиях, среди которых СМИ называют топ-трансферы. И, что самое удивительное, Зидан, который не хотел работать в "Реале", подписал соглашение до 2022 года.

Скорее всего, Флорентино Перес имел в своем кармане серьезные аргументы, чтобы убедить француза. Зидан уже вот-вот должен был договориться с топ-клубом, однако "Реал" снова вставил пять копеек.

Ювентус

Итальянский гранд не скрывает, что желает сменить главного тренера. "Старая Синьора" давно не знает конкуренции на внутренней арене. Последний трофей, который удовлетворит аппетиты боссов "Юве", – это Лига чемпионов, которую Массимилиано Аллегри никак не может получить. Специалист дважды выводил "Ювентус" в финал, но в обоих случаях был бит. Сначала "Барселоной" в 2015-м, а в 2017-м "Реалом".

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри / Фото: imago

Сам Аллегри не скрывает, что пришло время покинуть тренерский мостик и попробовать свои силы в другом первенстве. В частности, специалиста связывают с "Челси".

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Идеальным вариантом для "бьянконери" был именно Зидан, который провел в "Ювентусе" 5 лет как футболист. Зизу сохранил теплые отношения с руководством итальянского клуба и мог возглавить команду уже летом 2019-го. Теперь же "Ювентус" попал в сложную ситуацию. Клуб имеет хорошего наставника, которого жалко увольнять. Однако Аллегри с каждым годом теряет мотивацию. И, скорее всего, этот сезон станет последним для него в Турине.

У "Юве" есть запасной вариант с Пепом Гвардиолой. Недавно СМИ сообщили, что стороны имеют устную договоренность. Но Гвардиола вряд ли покинет "Манчестер Сити" уже в этом году, поэтому "Ювентусу" придется или переждать с Аллегри, или выбирать другой вектор развития с другим специалистом.

Манчестер Юнайтед

Если бы не феерическая игра МЮ под руководством Уле Гуннара Сульшера, Зидан мог уже этой весной возглавить английский гранд. Боссы "красных дьяволов" также думают над тем, кто должен тренировать команду со следующего сезона. Да, Сульшер демонстрирует прекрасные результаты, но это может быть подъем игроков, которые устали от "динозавра" Моуринью. Сульшер еще ничего не доказал и это игра ва-банк.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер Фото: Getty Image

Почему Зидан идеальный тренер для МЮ? Во-первых, АПЛ самая сильная лига, где мечтает работать каждый тренер. Едва ли не каждый тур команды играют топ-матчи, в отличие от Испании, где всего три гранда. Англия – это идеальное место доказать свой высокий уровень.

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Деньги. "Манчестер Юнайтед" едва ли не единственный клуб, который может выполнить любые прихоти. "Манчестер Юнайтед" второй год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии издания Forbes. Стоимость "красных дьяволов" увеличилась на 12% и составляет $ 4,123 млрд. Кроме того, за время работы Жозе Моуриньо у руля клуба потратил 466 млн. евро на новых футболистов.

Таким образом, Зизу мог рассчитывать на все то, что ему может дать "Реал" и даже больше. Но похоже, что в Манчестере дрогнули и потеряли шанс пригласить Зидана. Возможно, что "красные дьяволы" держат в уме кандидатуру Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Маурисио Почеттино

Аргентинский специалист явно пересидел в "Тоттенхэме". "Шпорам" не удается серьезно побороться за титул АПЛ. Сложно лондонцам и на европейской арене. Важно и то, что во время двух последних трансферных окон "Тоттенхэм" не приобрел ни одного нового футболиста. Да, Почеттино вырастил ряд футболистов мирового класса, однако все больше становится понятно, что они перестают прогрессировать. И вполне очевидно, что игроки скоро устанут и перейдут в другие клубы ради титулов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Фото: соцсети

Еще до недавнего времени Почеттино имел две опции по продолжению карьеры. Первоочередной была работа в "Манчестер Юнайтед". Боссы "красных" не скрывают свой интерес к аргентинцу, но тот в СМИ открестился от интереса. Вторая опция – "Реал". Возможно, Почеттино и готов был возглавить мадридцев, но только с лета. Очевидно, наглый "Реал" хотел все и сразу. Теперь 47-летний специалист остался у разбитого корыта. "Реал" и МЮ, похоже, решили свои проблемы, и Маурисио придется остаться в "Тоттенхэме", или искать лучшие варианты.

ПСЖ

Парижане вылетели с треском из Лиги чемпионов после сенсационного поражения от "Манчестер Юнайтед". Французы, которые в последние сезоны разбрасываются деньгами на звездных игроков, снова не смогут покорить самый главный турнир Европы и вынуждены довольствоваться трофеями на внутренней арене. Там Париж вне конкуренции.

В последние годы, кто только не пробовал помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов. На тренерском кресле побывали Лоран Блан, Карло Анчелотти, Унаи Эмери и теперь Томас Тухель. Назначение немца было довольно сомнительным. ПСЖ слишком поспешил и потерял шанс пригласить Зидана. Имея чуточку терпения, французы сейчас, возможно, были бы фаворитом Лиги чемпионов.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи / Фото: соцсети

В ПСЖ Зидан чувствовал бы себя чрезвычайно комфортно. Во-первых, Франция – это родная страна для Зинедина. Во-вторых, игроки самого высокого класса – Неймар и Мбаппе. В-третьих, прекрасные финансовые условия. Но в ближайшие годы болельщики не увидят Зизу в ПСЖ. Парижане же не будут спешить увольнять Тухеля. Следующий сезон будет решающим для немца. Без победы в Лиге чемпионов Томасу не будет места в команде.

Бавария

Бавария, как и ПСЖ, не проявила терпения весной 2018-го. После неудачи с Карло Анчелотти мюнхенцы оказались в сложном положении, поскольку сотрудничество с клубом не имел желания продолжать Юпп Хайнкес. "Бавария" поклялась, что после Анчелотти не будет приглашать итальянцев и вариант с Антонио Конте отпал сам по себе. Вариант с Тухелем, который "красные" рассматривали довольно серьезно, быстро отпал из-за приглашения немца в ПСЖ.

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Поэтому специалистов, которые бы знали кухню чемпионов Германии, не осталось. Единственной кандидатурой, но довольно сомнительной, был Нико Ковач, который интересно работал в "Айнтрахте". "Бавария" рискнула и уже в середине осени кресло под хорватом зашаталось. Только железное терпение президента Ули Генесса и разгром "Бенфики" позволил Ковачу остаться в клубе. Но Нико еще ничего себе не гарантировал. Хотя "Бавария" и набрала обороты, клуб пока не гарантировал себе успех ни в одном из турниров.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач / Фото: uefa.com

Немецкие СМИ неоднократно писали, что "Бавария" проявляет интерес к Зидану. В частности, руководителям немецкого клуба нравится, что Зизу владеет несколькими языками, а значит сможет легко общаться с интернациональной командой. Очевидно, что в случае неудачи Ковача боссы в Мюнхене будут чесать затылок, думая над новой кандидатурой. И вариант с Зиданом больше недоступен.

Зидана в "Реале" ждет тяжелая работа. В мадридском клубе идет смена поколений, которую не каждый специалист сможет преодолеть. "Королевский клуб" будет и дальше лихорадить и Зинедину придется с этим справляться. Очевидно, что будут взлеты и падения. И французу нужно будет объяснить Флорентину Пересу, что результат будет, но не сразу. В Мадриде всем нужно запастись терпением. А гранды европейского футбола уже в ближайшее время выйдут на охоту за новыми лицами. Кто будет жертвой? Покажет только время, поскольку футбол очень изменчив.