"Реал" уверенно победил "Сельту" в первом поединке после возвращения Зидана

29 Читати новину українською
"Реал" победил "Сельту"
"Реал" победил "Сельту" / Фото с открытых источников

Мадридский "Реал" в рамках 28 тура испанской Примеры победил "Сельту" (2:0) в первом матче после возвращения Зинедина Зидана на тренерскую должность.

Реал – Сельта 2:0
Голы: Иско, 62, Бэйл, 77

Читайте также: "Шахтер" минимально победил "Зарю" в чемпионате Украины: видео

В первом тайме мадридцы не сумели открыть счет, но после окончания часа игры Иско таки сумел отличиться, забив первый гол матча. Голевая передача на счету Бенземы.

Удвоить преимущество "сливочным" удалось на 77 минуте: точный удар после передачи Марсело нанес Гарет Бэйл.

Таким образом, "Реал" одержал уверенную победу под руководством Зидана и с 54 очками находится на третьем месте в чемпионате Испании.

Опережают мадридцев в турнирной таблице "Атлетико" (56 баллов) и "Барселона" (63 балла). Оба клуба еще не сыграли свои поединки 28 тура.

"Сельта" потеряла возможность покинуть зону вылета. Команда Франсиско Эскрибы находится на 18 позиции.

Видеообзор матча Реал – Сельта

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснение архитектора
сегодня
1930
Теги: Новости Спорта Футбол Реал Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Надаль впервые в истории снялся с матча против Федерера
сегодня 20:52 Надаль впервые в истории снялся с матча против Федерера
15
Украинец Радивилов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: видео
сегодня 19:15 Украинец Радивилов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике: видео
34
Настоятель Уневской лавры победил на Кубке мира по пауэрлифтингу
сегодня 16:58 Настоятель Уневской лавры победил на Кубке мира по пауэрлифтингу
85
"Александрия" разгромила на выезде "Черноморец": видео
сегодня 16:25 "Александрия" разгромила на выезде "Черноморец": видео
91
Среди погибших во время теракта в Новой Зеландии – вратарь футзальной сборной страны
сегодня 14:30 Среди погибших во время теракта в Новой Зеландии – вратарь футзальной сборной страны
108
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук