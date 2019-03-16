"Реал" уверенно победил "Сельту" в первом поединке после возвращения Зидана

Мадридский "Реал" в рамках 28 тура испанской Примеры победил "Сельту" (2:0) в первом матче после возвращения Зинедина Зидана на тренерскую должность.

Реал – Сельта 2:0

Голы: Иско, 62, Бэйл, 77

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В первом тайме мадридцы не сумели открыть счет, но после окончания часа игры Иско таки сумел отличиться, забив первый гол матча. Голевая передача на счету Бенземы.

Удвоить преимущество "сливочным" удалось на 77 минуте: точный удар после передачи Марсело нанес Гарет Бэйл.

Таким образом, "Реал" одержал уверенную победу под руководством Зидана и с 54 очками находится на третьем месте в чемпионате Испании.

Опережают мадридцев в турнирной таблице "Атлетико" (56 баллов) и "Барселона" (63 балла). Оба клуба еще не сыграли свои поединки 28 тура.

"Сельта" потеряла возможность покинуть зону вылета. Команда Франсиско Эскрибы находится на 18 позиции.

Видеообзор матча Реал – Сельта

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