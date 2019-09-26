"Реал" уверенно разобрался с "Осасуной": видеообзор матча

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"Реал" уверенно разобрался с "Осасуной"
"Реал" уверенно разобрался с "Осасуной" / twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" сумел одержать очередную победу в рамках чемпионата Испании. "Сливочные" дома преодолели сопротивление "Осасуны".

Реал – Осасуна 2:0
Голы: Винисиус, 36, Родриго, 72

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По голу в каждом из таймов за "королевский" клуб провели Винисиус и Родриго. Осасуна не нашла в себе сил ответить хотя бы одним голом. Гости не нанесли ни одного удара в створ мадридцев.

В свою очередь "Реал" в течение матча нанес 15 ударов, правда, только 4 были в створ ворот.

Реал – Осасуна видеообзор матча

Благодаря этой победе "Реал" единолично возглавляет турнирную таблицу. Мадридский "Атлетико" отстает на один пункт.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал
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