"Реал" уверенно разобрался с "Осасуной": видеообзор матча
Мадридский "Реал" сумел одержать очередную победу в рамках чемпионата Испании. "Сливочные" дома преодолели сопротивление "Осасуны".
Реал – Осасуна 2:0
Голы: Винисиус, 36, Родриго, 72
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По голу в каждом из таймов за "королевский" клуб провели Винисиус и Родриго. Осасуна не нашла в себе сил ответить хотя бы одним голом. Гости не нанесли ни одного удара в створ мадридцев.
В свою очередь "Реал" в течение матча нанес 15 ударов, правда, только 4 были в створ ворот.
Реал – Осасуна видеообзор матча
Благодаря этой победе "Реал" единолично возглавляет турнирную таблицу. Мадридский "Атлетико" отстает на один пункт.
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