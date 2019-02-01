"Реал" уверенно вышел в полуфинал Кубка Испании: видео

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Жирона – Реал результат и обзор
Жирона – Реал результат и обзор / Фото из открытых источников

Мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании обыграл "Жирону" и вышел в следующую стадию соревнований.

Жирона – Реал Мадрид 1:3 (первый матч – 2:4)
Голы: Порро, 71 – Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

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На 27 минуте "сливочные" открыли счет в этом противостоянии. Карим Бензема пробил с линии штрафной точно по назначению, завершив таким образом невероятную комбинацию с партнером по команде Даниэлем Карвахалем. Под конец первой половины встречи Бензема оформил дубль.

На 71 минуте хозяева пытались вернуть интригу. Педро Порро, находясь под прессингом двух оппонентов, сумел пробить голкипера "Реала" Кейлора Наваса и сократил отставание до минимума.

Впрочем, последнее слово в этой дуэли все же было за подопечными Сантьяго Солари. Маркос Льоренте на 76 минуте из-за пределов штрафной мощным ударом послал игровой снаряд точно в дальний угол.

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Таким образом, "Реал" обеспечил себе выход в полуфинал Кубка Испании, куда ранее вышли "Барселона", "Валенсия" и "Бетис".

Видеообзор матча Жирона – Реал

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Теги: Спорт Футбол Реал
Источник: 24 Канал
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