"Реал" в ближайшие часы возглавит бывший тренер

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Зинедин Зидан
Зинедин Зидан / twitter.com

Французский специалист Зинедин Зидан вернется на тренерский мостик "Реала". Вскоре мадридский клуб объявит о его возвращении.

Как сообщает Sky Sport со ссылкой на собственные источники, совет директоров "сливочных" встретится с Сантьяго Солари, чтобы уволить аргентинца.

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Солари заменит Зидан, который летом 2018-го года покинул "Реал". Мадридский клуб уже договорился о возвращении специалиста.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018 год. Под руководством французского специалиста клуб в течение трех лет побеждал в Лиге чемпионов.

Смена тренера в "Реале" связана с тем, что клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Аяксу". Также "королевский" клуб проиграл в чемпионате "Барселоне" и практически потерял шансы бороться чемпионство.

Кроме того "Реал" вылетел из Кубка Испании. Обидчиками мадридцев стала все та же "Барселона".

Отметим, что летом вместо Зидана команду возглавил Юлен Лопетеги, однако специалист быстро был уволен из-за неудачных результатов. Его на тренерском мостике заменил Сантьяго Солари.

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Теги: Спорт Футбол Реал
Источник: 24 Канал
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