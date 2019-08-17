"Реал" в меньшинстве победил "Сельту": Бэйл отдал голевой пас, Кроос забил сказочный гол (видео)

Мадридский "Реал" с победы начал новый сезон. "Сливочные" на выезде победили "Сельту" в первом туре чемпионата Испании.

Сельта – Реал 1:3

Голы: Лосада, 90+1 – Бензема, 12, Кроос, 61, Васкес, 80

Удаление: Модрич, 57 (Реал)

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Мадридскому клубу удалось открыть счет уже на 12 минуте. Гарет Бэйл, который был близким, чтобы покинуть Мадрид, прострелил в штрафную "Сельты" с левого фланга. На передачу откликнулся Бензема и открыл счет в игре.

После перерыва "Реал" остался в меньшинстве. Главный арбитр матча удалил хорватского полузащитника Луку Модрича. Впрочем, это никак не повлияло на "Реал". Через четыре минуты "королевский клуб" увеличил преимущество. Свою фамилию на табло записал немец Тони Кроос. Полузащитник забил невероятный гол издалека.

Не менее красивый гол удалось забить на 80 минуте Васкесу. В его случае постарались партнеры, которые разыграли прекрасную комбинацию. Васкес это оценил и завершил атаку гостей голом.

В компенсированное время "Сельта" все же сократила отставание. Яркий гол забил Лосада и установил итоговый результат поединка 1:3.

"Реал" уверенно победил и с хорошим настроением входит в новый сезон. Следующий матч мадридцы проведут против "Вальядолида". Вероятно, что за соперника "сливочных" сыграет украинец Андрей Лунин.

Сельта – Реал – видеообзор матча