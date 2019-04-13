"Реал" взял большой кредит на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу": как будет выглядеть арена

Мадридский "Реал" получил кредит на сумму в 575 миллионов евро. Эти деньги клуб планирует потратить на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу"

Деньги для строительства будут поделены на три транша и поступят в клуб в июле 2019 года, 2020 года и 2021 года. Ежегодный платеж, начиная с 30 июля 2023 года, составит 29,5 миллионов евро. Учитывая, что кредит сроком на 30 лет, то полностью "Реал" рассчитается в июле 2049 года.

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Что касается стадиона, то обновленный "Бернабеу" получит раздвижную крышу, которая будет открываться за 15 минут. также на стадионе возведут еще одну трибуну на три тысячи мест. При этом крышу поднимут до 60 метров, что сделает арену "Реала" самым высоким стадионом в Европе. Кроме того, обновят и клубный музей Королевского клуба, который ежегодно принимает до 1,5 миллиона посетителей. В клубе планируют, что новый стадион будет приносить около 150 миллионов евро ежегодно.

Видео, как будет выглядеть обновленный стадион "Сантьяго Бернабеу"

Профинансируют проект JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch вместе с Banco Santander, Societe Generale и CaixaBank.