"Реал" за солидную сумму приобрел первого новичка для Зидана

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Милитао
Милитао / GETTY IMAGES

Мадридский "Реал" официально объявил о подписании первого летнего новичка. Испанский клуб усилит защитник "Порту" Эдер Милитао.

Контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2025 года.

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"Реал" выплатит "Порту" за Милитао отступные в размере 50 млн евро, поскольку сделка закрыта до 15 июля. После этой даты сумма увеличилась бы на 50% – до 75 миллионов.

 

 

В нынешнем сезоне Милитао провел 20 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 2 гола.

Футболист является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу", из которого в 2018 году перешел в "Порту".

Отметим, что на этой неделе "сливочных" снова возглавил Зинедин Зидан. Одним из условий возвращения Зизу были топ-трансферы, которые специалисту пообещал президент "Реала" Флорентино Перес.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Реал
Источник: 24 Канал
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