"Реал" заявил Лунина под 25-м номером, Азару досталась легендарная цифра

Мадридский "Реал" перед стартом сезона объявил игровые номера на сезон-2019/20, которые получили футболисты.

Андрей Лунин будет выступать за "сливочных" под 25-м номером в новом сезоне, сообщает официальный сайт Королевского клуба.

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В заявке "Реала", кроме Лунина, значатся еще два вратаря: Тибо Куртуа и Кейлор Навас.

Звездный новичок команды Эден Азар будет выступать под 7-м номером, а Мариано Диасу, который играл в прошлом сезоне с семеркой на спине, достался 27-й номер.

Хавбек Хамес Родригес, который может перейти в мадридский "Атлетико" или итальянский "Наполи", внесен в заявку под 16-м номером. Также в заявке есть Гарет Бэйл под 11-м.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".