"Реал" запретил украинцу Лунину общаться с прессой: неожиданные детали

"Реал" не рекомендует вратарю Андрею Лунину, который сейчас на правах аренды выступает за "Леганес", общаться с представителями СМИ.

По словам журналиста Игоря Цыганыка, он хотел пообщаться с вратарем в прямом эфире, однако Андрей сказал о том, что "Реал" не рекомендует ему общаться с прессой.

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Хотел поговорить с Луниным в прямом эфире, но он попросил сказать, что на данном этапе "Реал" не рекомендует ему общаться с прессой, особенно по поводу пребывания в "Леганесе", по поводу будущего.

"Лунин очень доволен, как сыграл против Атлетико, доволен, как к нему относятся в команде, особенно партнеры. По поводу тренера он говорил, что тот относится ко всем абсолютно одинаково, нет предубеждения. Есть печаль в голосе, потому что нет постоянной игровой практики. Но он настроен на серьезную работу, ждет, каким будет его будущее, какое решение примет "Реал" по поводу его пребывания в "Леганесе", – заявил Цыганык.

Спорт 24 писал, что Лунин с первых минут начал матч "Леганеса" против "Атлетико" (0:1) и отразил пенальти в исполнении Сауля.

Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах годичной аренды из "Реала". На его счету всего 5 матчей за "огурцов" во всех турнирах.

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