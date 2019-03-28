"Реал" ждет, когда Лунин наберет необходимый уровень, – легендарный испанец

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Фернандо Морьентес
Фернандо Морьентес / mago

Легендарный в прошлом нападающий испанского "Реала" Фернандо Мориентес рассказал об украинцах, выступающих в Испании. В частности, об Андрее Лунине и Романе Зозуле.

В первую очередь Морьентес оценил шансы Лунина стать основным вратарем "Реала".

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Если "Реал" заинтересовался им, значит, они в нем что-то видят. Ему нужно учиться и расти. Клуб от него не отказывается, а ждет, когда он наберет необходимый уровень. Мы видим, что это талантливый игрок. Надеемся, в будущем мы его увидим на поле,
– цитирует испанца Tribuna.com.

Также Фернандо рассказал, почему украинским игрокам сложно играть в Европе.

Здесь все зависит от тренера. Для игрока важно, чтобы он выходил на поле, чтобы его видели зрители, но здесь все решает тренер. Роман Зозуля играет в "Альбасете" и, можно сказать, главный в этой команде. Он лучший в этом клубе,
– сказал Морьентес.

Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах годичной аренды из "Реала". На его счету всего 5 матчей за "огурцов" во всех турнирах.

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Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
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