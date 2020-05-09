Ребров – номер один: стали известны условия, которые выдвинули тренеру в "Фенербахче"

Руководство турецкого "Фенербахче" проводит активные консультации с претендентами на пост главного тренера. Пока кандидатов всего три – хорват Ненад Белица, украинец Сергей Ребров и чилиец Мануэль Пеллегрини.

Сергей Ребров больше всего подходит под условия для нового главного тренера "Фенербахче", сообщает Fotospor.

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Всем трем наставникам были сообщены условия, которые намерено поставить перед ними руководство "Фенербахче":

зарплата не более 1 миллиона евро за сезон;

работа с ограниченным трансферным бюджетом;

предоставление шанса молодым игрокам;

работа в команде с местными специалистами;

обещание выиграть чемпионат.

Ни одно из указанных условий, как сообщается, не устроило хорвата Ненада Белицу, который ранее в некоторых источниках назывался фаворитом на то, чтобы стать у руля "Фенербахче". Это позволило перевернуть ситуацию, и теперь якобы именно Сергей Ребров является фаворитом № 1 у боссов "Фенербахче" на то, чтобы возглавить команду.

Ранее также сообщалось, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис хочет вернуть в клуб тренера Сергея Реброва. Суркис уже начал вести переговоры с 45-летним специалистом о его возвращении в Украину. При этом отмечается, что сам тренер хочет продолжить карьеру в Европе.

Что известно о Реброве?

Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.

Контракт между сторонами, по информации Тransfermarkt, рассчитан до 30 июня 2022 года.

С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.

Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

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