Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров возглавит турецкий "Фенербахче".

Об этом информирует Turkiye Gazetesi. 46-летний специалист уже сообщил своему клубу, что по окончании текущего сезона он уйдет.

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Сообщается, что Ребров несколько раз разговаривал по телефону с руководством клуба из Стамбула. После этого согласовали решение, что он возглавит "Фенербахче" по окончании сезона.

Эту информацию источников подтвердил агент Реброва Шандор Варга. На данный момент украинский тренер находится в тесном контакте с турецкой стороной и уже строит планы на следующий сезон.

"Фенербахче" три месяца назад уволил главного тренера Эрсуна Янала, но так и не смог найти ему замену. Команда идет на 7-м месте в чемпионате.

Что известно о Сергее Реброве