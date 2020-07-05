Об этом наставник рассказал в эксклюзивном интервью Meta-Ratings. Читайте также: Сергей Ребров – лучший тренер в чемпионате Венгрии Швед в "Ференвароше"? По его словам, Швед – хороший футболист, но такого же плана, как и Зубков. У него та же позиция, примерно те же игровые качества. Но украинскому специалисту гораздо интереснее Зубков. Ранее сообщалось, что клуб выкупил контракт Александра Зубкова у донецкого "Шахтера". Украинец официально подписал четырехлетний контракт с венгерской командой. Добавим, что команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы. По словам украинского специалиста, у него была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки полностью выполнили свои задачи. До назначения украинского тренера"Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Такой результат венгерской команде удавался еще в далеком 2004 году. Что известно о Сергее Реброве Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым дважды подряд стал чемпионом Венгрии. Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо". С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины. Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".