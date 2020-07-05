Об этом наставник рассказал в эксклюзивном интервью Meta-Ratings.

Читайте также: Сергей Ребров – лучший тренер в чемпионате Венгрии

Швед в "Ференвароше"?

По его словам, Швед – хороший футболист, но такого же плана, как и Зубков. У него та же позиция, примерно те же игровые качества. Но украинскому специалисту гораздо интереснее Зубков.

Ранее сообщалось, что клуб выкупил контракт Александра Зубкова у донецкого "Шахтера". Украинец официально подписал четырехлетний контракт с венгерской командой.

Добавим, что команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.

По словам украинского специалиста, у него была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки полностью выполнили свои задачи.

До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Такой результат венгерской команде удавался еще в далеком 2004 году.

Что известно о Сергее Реброве