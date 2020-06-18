Украинский тренер Сергей Ребров поставил точку в эпопее слухов по назначению в турецкий "Фенербахче". Экс-тренер "Динамо" не вел переговоры со стамбульцами.

Сергей Ребров, который возглавляет венгерский "Ференцварош", прокомментировал информацию, что вскоре может возглавить "Фенербахче". Об этом сообщают каналы "Футбол 1,2,3".

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Официальных разговоров с Ребровым не было

46-летний специалист назвал слухами информацию, что он возглавит "Фенербахче". В свое время Ребров играл за турок.

Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это совершенно нормально. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет,

– сказал Ребров.

Интерес к Реброва вырос

В сезоне 2019/2020 Ребров завоевал свой седьмой трофей как тренер. С "Ференцварошем" специалист защитил титул чемпионов Венгрии.

До этого Ребров выигрывал трофеи с киевским "Динамо".

Из-за успешнйой работы, по информации иностранных СМИ, к Реброву появился интерес европейских клубов.

Также сообщалось, что якобы "Динамо" заинтересовано в услугах специалиста.