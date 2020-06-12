Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров вернется на должность наставника киевлян в одном случае. Украинский специалист тщательно выбирает вариант продолжения своей тренерской карьеры.

46-летний специалист во второй раз возглавит "Динамо", если киевский клуб не попадет в Лигу чемпионов, утверждает портал Sabah.

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Условие Реброва

По информации издания, если нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко не справится с задачей, тогда его сменит Сергей Ребров.

Идет ли речь о квалификации Лиги чемпионов, для чего "Динамо" должно занять второе место в Премьер-лиге, или о групповом этапе турнира, источник не сообщает.

Если Михайличенко справится со своей задачей, Ребров возглавит "Фенербахче", о чем он уже пообещал клубу. Хотя сам наставник опроверг это обещание турецкой команде.

Что известно о Сергее Реброве