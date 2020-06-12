Ребров возглавит "Динамо" при одном условии – СМИ
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров вернется на должность наставника киевлян в одном случае. Украинский специалист тщательно выбирает вариант продолжения своей тренерской карьеры.
46-летний специалист во второй раз возглавит "Динамо", если киевский клуб не попадет в Лигу чемпионов, утверждает портал Sabah.
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Условие Реброва
По информации издания, если нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко не справится с задачей, тогда его сменит Сергей Ребров.
Идет ли речь о квалификации Лиги чемпионов, для чего "Динамо" должно занять второе место в Премьер-лиге, или о групповом этапе турнира, источник не сообщает.
Если Михайличенко справится со своей задачей, Ребров возглавит "Фенербахче", о чем он уже пообещал клубу. Хотя сам наставник опроверг это обещание турецкой команде.
Что известно о Сергее Реброве
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии. Сейчас с командой близок ко второму чемпионству подряд.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".