Ребров нашел на замену Петряка другого украинца

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Эдуард Соболь
Эдуард Соболь / ФФУ

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь, который в данный момент на правах аренды выступает за чешский "Яблонец", в следующем сезоне может быть арендован венгерским "Ференцварошем".

Главный тренер команды Сергей Ребров лично заинтересован в подписании футболиста, который до сих пор принадлежит "Шахтеру". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Даже с уходом Петряка украинское представительство в "Ференцвароше" в следующем сезоне может не ограничиться одним Харатиным. Клуб заинтересован в аренде Соболя, который принадлежит "Шахтеру". В соглашение венгры хотят включить опцию права выкупа. В защитнике лично заинтересован коуч Ребров,
– написал Бурбас.

В случае перехода Соболю не придется скучать. Кроме тренера, в Ференцвароше еще двое украинцев – Игорь Харатин и Иван Петряк. Правда, последний имеет открытый конфликт с руководством клуба, поэтому в следующем сезоне в составе чемпиона Венгрии мы его не увидим.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в составе главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ ВиДи". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

В "Ференцвароше" Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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Теги: Спорт Футбол
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