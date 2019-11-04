Ребров прокомментировал возможность возвращения в киевское "Динамо"

Последний раз киевское "Динамо" становилось чемпионом Украины в 2016 году. Тогда командой руководил Сергей Ребров. Летом 2019 года он мог вернуться на эту должность.

Но 1 июня 2017 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера. После этого он тренировал саудовский "Аль-Ахли", а сейчас является главным наставником венгерского "Ференцвароша", с которым стал чемпионом страны. А "Динамо" возглавил Александр Хацкевич. Но добиться успехов с киевлянами ему не удалось.

Летом 2019 года Сергей Ребров мог вернуться в "Динамо". Об этом размышлял президент клуба Игорь Суркис. Но так и не сделал этого, продолжив соглашение в Хацкевичем. Однако уже в августе 2019 года белорусского специалиста уволили после того, как команда не сумела пройти квалификацию Лиги чемпионов. Вместо него руководить командой назначили Алексея Михайличенко.

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Сам Сергей Ребров пока не планирует возвращаться в "Динамо". Об этом он заявил в интервью "Профутбол".

"Вы хотите, чтобы я вернулся, и с "Динамо" было так, как с "Реалом" сейчас", – ответил на это Сергей Ребров.

При этом он отмечает, что решение зависит не только от него одного.

"Важно, чтобы те люди, которые отвечают за что-то, принимали правильные решения. Мы, тренера – люди подневольные. Вот я хочу где-то работать. Возьмите меня! Видимо, есть какие-то люди, кто принимает важные решения, надо с ними говорить об этом. Не со мной. Я общаюсь с Игорем Михайловичем Суркисом, у меня с ним нормальные отношения. Поверьте, я желаю "Динамо" удачи и Алексею Александровичу Михайличенко, который делает свою работу качественно, старается все сделать и помочь команде. Разговоров с Игорем Михайловичем по поводу нашей дальнейшей совместной работы у меня не было", – заверил Ребров.

При этом сам Ребров доволен своей работой в "Ференцвароше", где его команда играет в еврокубках (в последнем матче на выезде победила московский ЦСКА)

Как это было: Московский ЦСКА проиграл дома "Ференцварошу" Реброва матч Лиги Европы: видео