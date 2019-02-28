Ребров сравнил УПЛ с венгерской лигой: Здесь я спокойно работаю, не чувствую давления

Украинский футбольный тренер Сергей Ребров, который возглавляет клуб "Ференцварош", сравнил венгерскую и украинские лиги. В свое время специалист возглавлял киевское "Динамо".

Ребров заявил, что в Венгрии ему работать спокойнее, чем в Украине.

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"Они (чемпионаты, – Спорт24) отличаются не моим отношением, а, наверное, отличаются отношением людей, которые болеют за этот клуб. В "Динамо" я провел практически всю футбольную жизнь и там это была большая ответственность для меня. Здесь я спокойно работаю, но мое отношение не меняется. Я отдаю все свои знания и силы этой команде", – сказал Ребров.

Но, как и в Саудовской Аравии (Ребров тренировал аравийский клуб "Аль-Ахли", – Спорт24), я не знаю языка, я не знаю, что пишут газеты, пишут болельщики. И, наверное, от этого мне спокойнее работать. Я всегда приводил слова Лобановского, который говорил: "Да, журналисты могут выражать свое мнение, но главный твой критерий – это тренер, то, что он говорит. Я должен сосредоточиться на своей работе,

– резюмировал тренер.

"Конечно, есть мнение болельщиков, авторитетных людей, которые что-то заслужили, и мне самому интересно узнать их мнение. Но здесь я не чувствую какого-то давления от болельщиков, от прессы. И всегда на пресс-конференции вопрос очень толерантны. Видно уважение людей к моей работы и "Ференцварошу", толерантны добавил Ребров.

Отметим, что за "Ференцварош" выступают два украинских футболиста толерантны Иван Петряк и Игорь Харатин. Сейчас клуб украинца лидирует в чемпионате Венгрии.

Кто такой Сергей Ребров?Выдающийся украинский футболист, львиную часть карьеры провел в "Динамо". Вместе с киевлянами 9 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок. За рубежом Ребров играл за английский "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и российский "Рубин".

Как тренер Ребров известный по работе в "Динамо". Вместе с "бело-синими" специалист дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и Суперкубок. В сезоне 2015/2016 Ребров впервые за 17 лет вывел "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов. После работы в "Динамо" 44-летний тренер уехал в Саудовскую Аравию тренировать клуб "Аль-Ахли". С 2018 года работает в "Ференцварош".

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