Red Bull показал настоящую ливрею болида для Формулы-1

Накануне Red Bull Racing представила болид RB15. Ливрея автомобиля была несколько непривычной. Однако впоследствии оказалось, что это была одноразовая. "Боевую" ливрею команда показала во время тестов в Барселоне.

На этот раз внешний вид болида более привычный и мало чем отличался от того, как авто выглядело в прошлом сезоне. Ливрея выполнена в черно-красных цветах с добавлением желтых элементов.

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Предыдущую ливрею Red Bull использовал только единожды – для презентации болида с двигателем от Honda.

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