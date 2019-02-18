Red Bull показал настоящую ливрею болида для Формулы-1
Накануне Red Bull Racing представила болид RB15. Ливрея автомобиля была несколько непривычной. Однако впоследствии оказалось, что это была одноразовая. "Боевую" ливрею команда показала во время тестов в Барселоне.
На этот раз внешний вид болида более привычный и мало чем отличался от того, как авто выглядело в прошлом сезоне. Ливрея выполнена в черно-красных цветах с добавлением желтых элементов.
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Предыдущую ливрею Red Bull использовал только единожды – для презентации болида с двигателем от Honda.
Источник: 24 Канал
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