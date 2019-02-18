Red Bull показал настоящую ливрею болида для Формулы-1

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Ливрея Red Bull
Ливрея Red Bull

Накануне Red Bull Racing представила болид RB15. Ливрея автомобиля была несколько непривычной. Однако впоследствии оказалось, что это была одноразовая. "Боевую" ливрею команда показала во время тестов в Барселоне.

На этот раз внешний вид болида более привычный и мало чем отличался от того, как авто выглядело в прошлом сезоне. Ливрея выполнена в черно-красных цветах с добавлением желтых элементов.

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Предыдущую ливрею Red Bull использовал только единожды – для презентации болида с двигателем от Honda.

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Теги: Спорт Формула-1 Red Bull
Источник: 24 Канал
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