Red Bull установил новый рекорд на самый быстрый пит-стоп Формулы-1: эффектное видео

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Механики Red Bull установили рекорд на самый быстрый пит-стоп / twitter.com/redbullracing

На гран-при Бразилии победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. И кроме этого, ему и его механикам теперь принадлежит новый рекорд на самый быстрый пит-стоп.

Ферстаппен отправился на пит-стоп на 21 круге. И его механики справились с обслуживанием болида за 1,82 секунды.

К слову: Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтона оштрафовали, пилоты Ferrari столкнулись

Видео рекордного пит-стопа за 1,82 секунды

Стоит отметить, что предыдущий рекорд тоже принадлежал механикам Red Bull. На гран-при Германии они это сделали за 1,88 секунды.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Рекорды Макс Ферстаппен Red Bull Формула-1
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