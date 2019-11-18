Red Bull установил новый рекорд на самый быстрый пит-стоп Формулы-1: эффектное видео

На гран-при Бразилии победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. И кроме этого, ему и его механикам теперь принадлежит новый рекорд на самый быстрый пит-стоп.

Ферстаппен отправился на пит-стоп на 21 круге. И его механики справились с обслуживанием болида за 1,82 секунды.

К слову: Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтона оштрафовали, пилоты Ferrari столкнулись

Видео рекордного пит-стопа за 1,82 секунды

Стоит отметить, что предыдущий рекорд тоже принадлежал механикам Red Bull. На гран-при Германии они это сделали за 1,88 секунды.