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Red Bull вторым показал болид на новый сезон Формулы-1 – фото

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Болид Red Bull на сезон-2020 / Twitter

Команда Формулы-1 Red Bull представила новый болид на будущий сезон.

Машина получила название RB16. Болид представлен в традиционной раскраске со знаменитым быком на ливрее.

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Болид Red Bull на сезон 2020

В новом сезоне за команду продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Альбон. Второй год подряд мотористом Red Bull выступит Honda.

В прошлом году команда выиграла три гонки, в этом намерена победить не менее пяти раз – такую задачу озвучил спортивный консультант Хельмут Марко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Формула-1
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